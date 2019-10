Yasin und Samira sind ganz offensichtlich ineinander verliebt! Seit das Paar von Love Island zurückgekehrt ist, verbringen sie fast jede Minute miteinander. Inzwischen hat der ehemalige Sportlehrer sogar seine Heimat für seine Freundin verlassen und ist zu ihr nach Hamburg gezogen. Im Promiflash-Interview in Berlin kommen die beiden nun aus dem Schwärmen nicht mehr raus und verraten, was die beiden so sehr aneinander mögen: "Was ich an ihr schätze, ist ihre Zuneigung und auch die Liebe, die sie mir immer jeden Tag schenkt. Sie kümmert sich auch um mich. Wir haben sehr vieles gemeinsam. Wir lachen immer, jeden Tag", meint Yasin. Samira sieht das ganz genauso und fügt hinzu: "Wir albern rum, sind wie beste Freunde, können aber auch ernst bleiben, können uns vertrauen. Er hört mir zu. Das passt alles."

