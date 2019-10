Seit über einem halben Jahr sind Lisa und Lena (17) raus aus dem TikTok-Game! Die Influencer-Zwillinge wollten ihre Karriere in andere Richtungen lenken und löschten ihren Account auf der beliebten Musik-App. Doch wie denken ihre einstigen Kollegen heute über diesen Exit. Auf der Glow by dm in Berlin hat Promiflash mal bei ihnen nachgehorcht. "Klar ist das schade, dass sie nicht mehr da sind, aber sie gehen ihren eigenen Weg und das ist gut so", meinte beispielsweise Alina Mour (17).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de