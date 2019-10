Christin Kaebers Leben wurde in den vergangenen Monaten ganz schön auf den Kopf gestellt: Die Polizistin nahm im Sommer an der Abenteuer-Sendung Survivor teil. Die schlechte Versorgung mit Essen, die anstrengenden Challenges und die mangelnde Hygiene kratzten dabei an Nerven und Körper. Während der Show fand die Blondine dann heraus, dass sie ihr erstes Kind erwartet – für sie und Partner Leons eine freudige Überraschung! Doch nun folgt der Schock für die Schwester von Liz Kaeber (27): Ihre Schwangerschaft muss vom Arzt intensiver überwacht werden!

"Meine Schwangerschaft ist als Risikoschwangerschaft klassifiziert. Die Schwangerschaft selbst wurde erst bei meiner Teilnahme beim Format 'Survivor' festgestellt. Wir waren dort extremen Umständen und Widrigkeiten ausgesetzt. Demnach hatte unser Baby einen nicht so leichten Start", offenbart die werdende Mama in ihrer Instagram-Story. Nach der Ankunft in Deutschland hatte Christin Verdachtsmomente, ihrem Nachwuchs könnte es nicht gut gehen – der Doktor stufte sie anschließend als Risikoschwangere ein: "Hierzu musste ich zu unzähligen Ärzten, insbesondere zur Feindiagnostik."

Doch zum Glück geht es Christins Sprössling momentan sehr gut – und das beruhigt die Reality-TV-Teilnehmerin enorm: "Unser Storch ist über den Durchschnitt gut entwickelt. Das Baby ist etwas größer und schwerer als eigentlich zu diesem Zeitpunkt üblich. Es ist jedoch alles im Rahmen", erklärt sie erleichtert.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund

Instagram / christinkaeber Ultraschallbild von Christin Kaebers Baby

