Gerda Lewis (26) ist bereit für einen neuen Mann in ihrem Leben! Am Wochenende wurde die amtierende Bachelorette vertraut mit dem Zweitplatzierten der Kuppelshow Tim Stammberger (25) gesehen. Eine Beziehung dementieren die beiden zwar – offen für eine neue Partnerschaft nach ihrer Trennung von Keno Rüst ist die 26-Jährige aber auf jeden Fall. "Wenn in einer Woche mein Traummann kommt, dann sage ich nicht: ‘Ich möchte jetzt alleine bleiben, geh bitte.’ Im Endeffekt muss man offen für die Liebe sein. Man kann sich ja nie sicher sein, wann es kommt oder in wen man sich verliebt", verriet Gerda gegenüber Promiflash bei der NYX Halloween Party am Donnerstag vergangener Woche.



