Samantha Justus' (29) Einzug ins Paradies glich einer Achterbahnfahrt der Gefühle! Am Dienstagabend war die Blondine erstmals bei Bachelor in Paradise zu sehen – und bekam ihr Rosen-Ticket in die nächste Runde von Muskelmann Aurelio Savina (41). Dass die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin die Schnittblume annehmen würde, war aber bis zuletzt nicht sicher. Denn aufgrund Aurelios Vergangenheit in der Erotikbranche hatte Sam einige Bedenken. Im Netz verteidigt sich die Mama eines kleinen Sohnes jetzt und erklärt die Zweifel, die sie in der Kuppelshow geäußert hatte.

"Als Mamas müssen wir manchmal mehr mit dem Kopf denken als mit Herz", erklärt die Blondine auf ihrem Instagram-Kanal und postet dazu zwei Schnappschüsse von sich und ihrem Kleinen. Der Flirtformat-Teilnehmerin sei es wichtig, das man nachvollziehen könne, warum ihr die Sexfilm-Vergangenheit des gebürtigen Italieners so große Sorgen bereiten würde. Mit dem Post schickt sie offenbar auch eine Nachricht an ihren TV-Partner: "Mir ist wichtig, dass DU mich verstehst. Und wer das versteht, der ist an meiner Seite richtig."

Dass Aurelio mit viel Freizügigkeit keine Probleme hat, hatte er schon in der Vergangenheit immer wieder mehr als deutlich gezeigt. Erst im Sommer hatte er ein Foto gepostet, auf dem er splitterfasernackt zu sehen war. Auf dem Instagram-Pic stand der 41-Jährige so wie Gott ihn schuf vor dem Spiegel – sein bestes Stück hatte er lediglich hinter seiner Hand versteckt.

Instagram / samantha_justus "Bachelor in Paradise"-Samantha Justus mit ihrem Kind

Instagram / samantha_justus Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Justus mit ihrem Kind

Instagram / aurelio_savina_ Reality-Star Aurelio Savina

