Vor wenigen Wochen nahm Christin Kaeber an der Überlebens-TV-Show Survivor teil und erfuhr mittendrin, dass sie schwanger ist. Aufgrunddessen standen in Deutschland erst einmal einige Tests mit dem Baby der Influencerin an, denn sie befindet sich in einer Risiko-Schwangerschaft. "Das Baby könnte gar nicht besser entwickelt sein, als es aktuell ist. Es ist über dem Durchschnitt entwickelt", kann die Schwester von Liz Kaeber (27) auf Instagram Entwarnung geben.



