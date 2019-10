Sein Strahlen wird seinen Fans wohl immer in Erinnerung bleiben! Im November 2018 verlor Jens Büchner (✝49) seinen Kampf gegen Lungenkrebs. Heute wäre der Kult-Auswanderer 50 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass hat sich seine Witwe Daniela (41) vorgenommen: Sie möchte den Tag in Gesellschaft verbringen! In einem Instagram-Post verriet sie: "Wir werden heute mit einigen Leuten zusammen sitzen, deine Lieblingssuppe essen, uns Fotos anschauen und nur über dich reden." Etwas, das bestimmt im Sinne des Lebemannes gewesen wäre...



