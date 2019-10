Na, wenn das Samantha Justus (29) sieht! in der aktuellen Folge von Bachelor in Paradise hatte ihr die schlüpfrige Vergangenheit ihres Insel-Flirts Aurelio Savina (41) zu schaffen gemacht: Der Italiener gestand zwar, in einem Erotikfilm mitgewirkt zu haben – einen Auftritt in einem Porno dementierte der Macho aber vehement. Wie sich herausstellt, hat er das aber, wenn auch offenbar total unwissend!

Ein nun aufgetauchtes Video vom 11. August 2018, das Bild vorliegt, zeigt Aurelio tatsächlich bei einer heftigen Fummelei mit keiner Geringeren als Nacktmodel Micaela Schäfer (35)! Nachdem die beiden ihr Liebesspiel am Waschbecken beginnen, geht es für die zwei um 1:15 Uhr in der Früh dann sogar in eine Toilettenkabine – wo es dann auch wirklich zur Sache geht. In nichts als einem String bückt sich Mica schließlich vor ihrem Lover, der sie von hinten packt und... Schnitt! Den Rest kann man sich aber vermutlich sowieso denken.

Genauso heftig wie die intimen Aufnahmen dürfte der Kommentar des Venus-Gesichts einschlagen: "Ich wollte mich vergangenes Jahr an meinem Ex rächen und Aurelio war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. [...] Ich war frisch getrennt und wollte Felix nochmal einen reinwürgen." Und was sagt der unfreiwillige Privatporno-Darsteller Aurelio zu dem pikanten Clip? "Ich denke, in diesem Fall muss man einfach dem Alkohol die Schuld geben. Es war eine seltsame Situation und ich, um ehrlich zu sein, bereue es auch ein wenig."

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Nacktmodel

ActionPress Micaela Schäfer und Felix Steiner bei einer Bar-Eröffnung von Olivia Jones

TVNOW "Bachelor in Paradise"-Kandidat Aurelio Savina



