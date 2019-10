Carmen (54) und Robert Geiss (55) feiern aktuell Silberhochzeit: Am 30. Oktober 1994, also genau vor 25 Jahren, gaben sich die TV-Millionäre in Las Vegas das Jawort. Und zu ihrem großen Tag bereitete die Blondine ihrem Göttergatten eine riesige Überraschung. Carmen schwebte in einem Corsagen-Dress und Strapsen zum Traualtar! Und der heiße Start ins Eheglück scheint den beiden Glück gebracht zu haben, die Turteltauben sind auch heute noch zusammen glücklich.



