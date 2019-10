Die ABC-Kritik will Janni Kusmagk (29) nicht auf sich sitzen lassen! Vor wenigen Tagen teilte die Surferin einen Post mit ihrer Community, in dem sie verriet, dass Emil-Ocean (2) bereits bis 20 zählen kann und auch schon mit einigen Buchstaben vertraut ist. Bei den Followern kam das nicht durchweg gut an – sie fanden, dass der Zweijährige damit zu früh dran sei und sich später in der Schule nur langweilen würde. Jetzt schoss Janni in einem weiteren Instagram-Beitrag zurück!



