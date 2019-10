So geht eine Stichelei unter Freunden! Comedy-Superstar Kevin Hart (40) und Action-Hero Dwayne "The Rock" Johnson (47) verstehen sich ganz offensichtlich blendend. Die beiden sind gemeinsam in "Jumanji: The Next Level" zu sehen und sorgen auch abseits der Leinwand mit ihren Interviews und ihrem Verhältnis zueinander für jede Menge Spaß. Das ist auch an Halloween nicht anders – sogar noch besser!

Kevin weiß nämlich genau, wie er seinem muskulösen Kollegen eins auswischen kann: Er verkleidet sich zu Halloween als The Rock höchstpersönlich! Der 40-Jährige hat sich ein ganz besonderes Styling ausgesucht – nämlich basierend auf einem Foto von 1994, das The Rock mit Bauchtasche, Goldkettchen und Lockenpracht zeigt! Ein Video, das sowohl Kevin als auch der Wrestler auf Instagram veröffentlichten, zeigt, wie Kevin fürs allseits bekannte "Süßes oder Saures" zu Dwayne kommt – und in voller The-Rock-Montur vor dessen Tür steht! Als der Muskelberg seinen Freund fragt, warum er sich denn so angezogen habe, antwortet der, dass dies sein Kostüm sei. Alles, was man dafür tun müsse: "In einen Kostüm-Shop gehen und sagen: 'Gebt mir etwas, das mich blöd aussehen lässt!'"

Eine einfallsreiche Aktion, mit deren Verlauf Kevin offensichtlich mehr als zufrieden ist: "Ich hab mit meiner Verkleidung dieses Jahr total abgeräumt", so seine Caption zu dem Clip. Später stellte der Schauspieler noch eine Vergleichs-Collage online, unter der sich Dwayne einen fiesen Kommentar nicht verkneifen konnte: "Du bist ein Arschloch. Aber ich liebe dich trotzdem. Und ich lache immer noch."

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Kevin Hart bei den Big Screen Achievement Awards

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart bei der Premiere von "Jumanji: Welcome To The Jungle"

Anzeige

Getty Images Kevin Hart bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de