Aus schauderhaft wird zauberhaft! Zahlreiche Stars sind zu Halloween im Kostüm-Modus. Doch bei vielen Hollywood-Grazien wird es nicht wirklich gruselig, sie greifen anstatt auf blutige Zombiemasken oder krumme Hexennasen zu sexy Outfits. Auch Kylie Jenner (22) und Sofia Richie (21) werden in diesem Jahr wohl nur Märchen-Feinde gruseln: Denn die beiden Reality-TV-Bekanntheiten verkleiden sich als heiße Disney-Prinzessinnen – nämlich Arielle und Dornröschen!

Kylie präsentiert sich auf Instagram als ultraheiße Meerjungfrau: Zu ihrer langen roten Perücke kombiniert die Beauty einen verspielten lilafarbenen Muschel-BH, der ihre Oberweite extrem betont. Arielles Fischschwanz imitiert die Mutter einer Tochter mit einem grünen, eng anliegenden Schuppen-Rock mit hohem Beinschlitz. Und auch ihre gute Freundin Sofia Richie springt auf den Disney-Zug auf. Sie präsentiert sich in ihrer Story als unschuldige Aurora: Ein pinkes Traumkleid mit weißem Plüschkragen und ihre gelockte blonde Wallemähne verwandeln die Freundin von Scott Disick (36) in die verschlafene Prinzessin – das verspielte Krönchen auf ihrem Kopf macht den Look perfekt.

2018 feierte auch Halloween-Königin Heidi Klum (46) den verspielten Märchen-Look: Sie erschien mit Ehemann Tom Kaulitz (30) als Fiona und Shrek zu ihrer großen Grusel-Sause. Als was die Model-Mama wohl in diesem Jahr ihre Fans beeindrucken wird? Eines steht auf jeden Fall fest: Es ist wieder viel Effekt-Make-up im Einsatz!

