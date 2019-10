Jetzt äußert sich Aurelio Savina (41) zu seinem Klo-Sex mit Micaela Schäfer (35)! Am Mittwoch tauchte ein pikantes Video der Reality-TV-Sternchen auf, das zeigt, wie sie sich auf der Toilette eines Clubs miteinander vergnügen – ohne es zu wissen, wurden die beiden bei ihrem Schäferstündchen gefilmt. Dass seine heißen Minuten mit der Nacktschnecke als Porno bezeichnet werden, gefällt Aurelio ganz und gar nicht!

Bei Bachelor in Paradise erzählte er seiner Flirt-Partnerin Samantha Justus (29) gerade erst, dass er noch nie an einem Porno mitgewirkt habe – und darauf pocht er auch jetzt: "Das ist kein Porno, denn es ist nicht wirklich viel passiert. Wir hatten getrunken und es ist sehr lange her. Macht nicht gleich ein Fass auf!", nimmt der 41-Jährige auf Instagram zu seinem Sex-Filmchen mit Mica Stellung und beteuert: "Das war einfach nur ein Ausrutscher, den wir beide bereuen."

Nicht viel passiert? Der Clip zeigt eindeutig, wie Micaela auf einem Waschbecken sitzt und wild mit Aurelio knutscht. Dann führt er sie in eine Toilettenkabine und legt ordentlich Hand an der nackten Mica an. Als sie sich vor dem Deutsch-Italiener bückt, bricht die Aufnahme ab.

ActionPress/Sport Moments/Schneider Aurelio Savina bei der Polo Players Night

Anzeige

Actionpress/ Wehnert, Matthias Micaela Schäfer, Oktober 2019

Anzeige

Actionpress/ Matthias Wehnert / Future Image Aurelio Savina, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de