Werden die sozialen Medien immer gefährlicher? Mal schnell die Lippen voller oder die Haut glatter zu schummeln, ist auf Instagram und Co. ja kein Problem mehr. Im Gegenteil: Das Feintuning in Bezug auf Äußerlichkeiten mit dafür vorgesehenen Filtern gehört vor allem für Influencer zum täglichen Geschäft. Besonders Jugendliche, die sich die Netz-Stars zum Vorbild nehmen, könnten sich davon leicht beeinflussen lassen. Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Neele Bronst (23) erhebt deshalb jetzt schwere Vorwürfe: Sie befürchtet, dass die Filter indirekt zu Schönheitsoperationen motivieren!

Im Netz rief die Hamburgerin jetzt zu einer No-Filter-Challenge auf. Der Hintergrund: Die Mehrheit der Instagramer bearbeitet Bilder beim Hochladen und legt in Storys Filter über die Gesichter. Reale Bilder scheint es kaum noch zu geben! Neele wünscht sich aber wieder Mut zu mehr Natürlichkeit – und das aus einem ganz bestimmten Grund, wie sie Promiflash erklärt: "Anders als jemand, der sich zum Beispiel die Lippen hat machen lassen und damit für Aufsehen sorgt, finde ich, dass die Filter noch mal eine ganze andere Motivation geben, vielleicht etwas an sich machen lassen zu wollen! Weil man dadurch ja sieht, wie es aussehen könnte."

Auch sie selbst habe sich – beeinflusst durch die Filter-Nutzung – plötzlich Gedanken gemacht, ob ihre Nase womöglich etwas zu groß sei. Etwas, worüber sie zuvor noch nie nachgedacht habe. "Ich habe natürlich Frauen mit perfekten Nasen gesehen und finde das auch schön. Trotzdem war ich mit meiner eigenen Nase immer zufrieden. Jetzt, wo ich den Filter ausprobiere, der meine Nase noch kleiner und spitzer macht, bin ich echt ins Grübeln gekommen", gibt Neele offen zu.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Model

Anzeige

Instagram / neelejay Ex-GNTM-Kandidatin Neele

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de