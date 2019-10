Zur Nacht der lebenden Toten putzen sich mittlerweile nicht mehr nur Iren und Amerikaner raus. Die Lust auf die mehr oder weniger schaurigen Verkleidungen schwappte längst nach Deutschland über. So zeigen am 31. Oktober einige Stars und Sternchen ihre Looks für Halloween, um ihre Fans noch in letzter Minute zu inspirieren. Eine sticht aus der Masse an Grusel-Looks allerdings heraus: Yvonne Pferrer (25)!

Auf Instagram schreibt die Kölnerin: "Schon immer fand ich Clowns einfach nur gruselig." Dazu veröffentlicht sie vier Bilder und ein Video, auf denen sie als angsteinflößender Clown verkleidet und geschminkt ist. Und damit fällt Yve ganz klar aus dem üblichen Instagram-Raster. Während ihre Kolleginnen zwar ebenfalls tolle Looks kreieren, scheint es den meisten aber darauf bedacht, trotzdem noch schön auszusehen. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin setzt allerdings ganz klar den Grusel-Faktor an erste Stelle.

Schon Tage zuvor fragte die Influencerin in ihrer Story, ob ein Kostüm für ihre Follower eher schön oder eher gruselig sein müsse. Yvonne selbst entschied sich eindeutig für letztere Option – und das gelang ihr bestens. Ihre Fans zeigen sich durchweg begeistert von ihrer schaurigen Kostümierung.

