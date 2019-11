Am 14. November um 20:15 Uhr sucht Heidi Klum (46) auf ProSieben zum ersten Mal Deutschlands Queen of Drags. Neben der Modelmama nehmen ihr Schwager Bill Kaulitz (30) und Eurovision Song Contest-Gewinnerin Conchita Wurst (30) am Jury-Pult Platz. Ingesamt zehn Kandidatinnen gehen an den Start: Katy Bähm (26), Bambi Mercury, Candy Crash, Aria Addams, Hayden Kryze, Catherrine Leclery, Vava Vilde, Yonce Banks, Samantha Gold und Janisha Jones. Wer sich am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, zeigt sich erst in ein paar Wochen.



