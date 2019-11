Fabian Kahl (28) kümmert sich nun um einen riesigen Schatz! Der 28-Jährige ist bekannt aus der beliebten Trödel-Show Bares für Rares. Seit 2013 ist er fester Bestandteil der Antiquitätenhändler-Runde und feilscht in jeder Folge mit seinen Kollegen um wertvollen Trödel. Doch seine Liebe zu alten Raritäten nimmt jetzt ganz andere Ausmaße an: Das TV-Gesicht sammelt Spenden, um ein altes Gemäuer zu retten!

Zusammen mit seinem Vater Holger (55), der ebenfalls Antikhändler ist, veranstaltet Fabian am 30. November und 1. Dezember auf dem renovierungsbedürftigen Schloss Promnitz in Zeithain eine "Bares für Rares"-Folge, wie Tag24 berichtet. Gegen eine kleine Spende wolle die Familie Besitztümer von Privatleuten schätzen, damit das ramponierte Gebäude in dem sächsischen Ort erhalten werden kann. "Da wir seit vielen Jahren dafür stehen, Denkmäler zu schützen und ja auch selbst eines besitzen, unser Schloss Brandenstein, wollte ich sofort mit unserer Popularität helfen", erklärt der 55-Jährige.

Wolf-Nicol von Wolffersdorf ist der Verwalter des Bauwerks – er ist total glücklich über die prominente Unterstützung und die mediale Aufmerksamkeit. Der Herrensitz wurde im 17. und 18. Jahrhundert erbaut und liegt direkt an der Elbe. Gegen seinen fortschreitenden Zerfall versucht der 50-Jährige anzukämpfen.

ZDF/ Frank Hempel Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Fabian Kahl, Ludwig Hofmaier & Walter Lehnertz

