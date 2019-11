Knappe Kiste für Kisu! Am 19. Oktober schwor die hochschwangere YouTuberin ihrem Partner Kevin die ewige Treue. Die Hochzeit wäre aber beinahe ins Wasser gefallen, denn der Termin auf dem Standesamt, den der Netz-Star schon sechs Monate im Voraus reserviert hatte, war nie bestätigt worden – Kisu hatte eine wichtige Mail in ihrem Postfach übersehen. "Ich saß da und dachte mir so: scheiße", erinnerte sich die Bloggerin in ihrem YouTube-Clip. Doch am Ende ging alles gut: Kisu und Kevin gelang es, in Windeseile alle wichtigen Unterlagen zu besorgen und eine Standesbeamtin aufzutreiben, die sie letztlich doch noch traute.



