Auch abseits des Victoria's Secret-Laufstegs lässt sie sich riesige Flügel und Federn wachsen! Kendall Jenner feierte am Freitagabend ihren 24. Geburtstag vor. Der ist zwar erst am 3. November, aber das Supermodel schmiss in Los Angeles schon vorher eine Mega-Party. Passend zu Halloween tauchten alle Gäste in Kostümen auf, auch die Gastgeberin selbst: Kendall war in ein knappes, goldenes Elfen-Outfit geschlüpft!

Sie hatte den wohl majestätischsten Auftritt bei der Sause: Die Keeping up with the Kardashians-Beauty saß auf einem weißen Pferd und trug ein Federkleid in Gold, das freie Sicht auf ihre langen, gebräunten Beine gewährte. In ihren Instagram-Storys verriet sie, dass mehrere Designer stundenlang an der Robe gearbeitet und jede Feder per Hand daran befestigt hätten. Ihre großen goldenen Flügel machten Kendalls feenhaften Look komplett und ihre Fans feierten das Kostüm: "Oh mein Gott, du bist einfach so wunderschön auf dem Pferd", kommentierte ihre Halbschwester Kim Kardashian (39) den Post.

Unter die Party-Gesellschaft hatten sich übrigens zahlreiche Promis gemischt, darunter die Hadid-Schwestern Gigi (24) und Bella (23). Die beiden Models besuchten Kendalls Geburtstagsfeier als "Die Maske" und Catwoman. Das Kendall-Gigi-Bella-Trio ist schon seit mehreren Jahren eng befreundet und auf vielen VIP-Partys zu Hause.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / gigihadid, Instagram / bellahadid Collage: Gigi und Bella Hadid, Halloween 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de