Müssen sich die Fans etwa Sorgen um Anne Wünsche (28) machen? Am Freitag hatte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit einer nachdenklichen Botschaft im Netz an ihre Community gewandt. Darin sprach die zweifache Mutter von emotionalen Verletzungen, Wut und Fehlern, die sie begangen habe – erklärte aber nicht näher, worauf sie sich bezieht. Nun verrät Anne, was hinter dem besorgniserregenden Beitrag steckt.

"Es ist in den letzten Tagen [...] was ganz, ganz Krasses passiert, worüber ich hier aber nicht reden werde", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar. "Ich glaube, man hat nur gemerkt, dass ich letzten Sonntag und am Montag weniger gepostet habe, einfach weil ich ganz krass damit zu kämpfen hatte, was passiert ist", erzählt die 28-Jährige weiter. Aber warum diese kryptischen Zeilen, wenn Anne gar nicht darüber sprechen möchte?

"Das Posting habe ich damit gemacht, um euch einen Tipp zu geben: Egal was euch passiert, was man euch antut: Ihr solltet euch überlegen, sollte euch das wirklich verletzen oder hatte es einen anderen Hintergrund?", erläutert Anne ihre Beweggründe für die mysteriösen Worte.

