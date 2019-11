Zufälle gibt's! Das haben nun offenbar auch Michael Wendler (47), Laura Müller (19), Mike Heiter und Elena Miras (27) festgestellt. Die beiden Paare lernten sich vor einigen Monaten in der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars kennen. Seit der Wiedersehens-Sendung im September schienen die Hausbewohner keinen Kontakt mehr zu haben – umso erstaunter ist jetzt die Netz-Gemeinde: Die vier TV-Stars trafen sich angeblich zufällig wieder.

"Die Welt ist so klein, alles trifft sich in Miami", schreibt Michael zu seinem aktuellen Instagram-Schnappschuss. In der Tat hat das Foto einiges zu bieten, denn neben dem Schlagersänger und Laura strahlen Mike und Elena in die Kamera. Die diesjährigen Sommerhaus-Gewinner haben sogar ihre Tochter Aylen im Schlepptau. Einige Fans scheinen dem Frieden aber nicht ganz zu trauen. "Ja, ja, erst beleidigen lassen und jetzt beste Freunde", meint beispielsweise ein User irritiert.

Im Sommerhaus war die Stimmung zwischen den Paaren eher angespannt. Eine eigentlich freundlich gemeinte Geste des Wendlers ließ Elenas Emotionen besonders hochkochen: Der Entertainer hatte einem Nachzügler-Pärchen ein Bett in ihrem Zimmer angeboten. "Der kann mich einfach am Arsch lecken, dieser Sch**ß-Michael, der kann mich mal. Der hat echt den Mut, uns jetzt zu sagen, euer Bett ist ja noch frei", ärgerte die 27-Jährige sich daraufhin.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler, Oktober 2019

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, Sommerhaus-Sieger 2019

TVNOW Elena Miras bei "Das Sommerhaus der Stars"

