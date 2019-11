Caroline Einhoff leidet nach dem Absetzen der Pille unter starken Nebenwirkungen! Aktuell entscheiden sich immer mehr Stars und Influencer gegen hormonelle Verhütung – und gegen die weitere Einnahme der Anti-Baby-Pille. Promis wie Dagi Bee (25) hatten daraufhin mit nervigen Folgen wie unreiner Haut zu kämpfen. Besonders hart traf es jetzt aber Fitness-Bloggerin Caro. Sie hatte sich vor anderthalb Monaten zu diesem Schritt entschieden – und gab ihrer Community nun ein erschreckendes Gesundheitsupdate!

Mit ehrlichen Worten richtete sich die schöne Brünette in ihrer Instagram-Story an ihre Follower. Seit dem Hormonentzug fühle sie sich schlichtweg elendig und habe wenig Hoffnung auf Besserung. Sie würde sich aktuell regelrecht hassen, negativ eingestellt sein und auch unter vermehrten Schweißausbrüchen sowie fettigen Haaren leiden. "14 Jahre Pille ist eine extrem lange Zeit ... Ich weiß das alles, aber ich ertrage mich selbst nicht mehr momentan", erklärte sie in einem langen Text. Was Caro allerdings am meisten belastet: "Ich kann ganz schwer nur essen. Ein Bissen und ich fühle mich voll." Ein Hungergefühl verspüre sie kaum noch. "Ich kann Tage ohne Essen leben, was mich beängstigt", gab sie offen zu und bat ihre Fans verzweifelt um Hilfe.

Die ohnehin schon zierliche Internet-Bekanntheit fürchtete sogar, sich bereits in einem gesundheitlich bedenklichen Zustand zu befinden: "Wenn ich lese, dass manche vier Monate lang keinen Hunger hatten, dann wird es bei meiner Verfassung gefährlich zugehen. Ich denke, ich bin bereits auf dem Weg ins Gefährliche!"

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff, Fitness-Influencerin

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff, Influencerin

Instagram / caro_e_ Caroline Einhoff im Juli 2019

