Bei The Walking Dead kämpfen nicht nur Rick, Darryl, Michonne und Co. gegen die Beißer, sondern auch schon die ganz Kleinen müssen zeigen, was sie in der Zombie-Apokalypse drauf haben. Für die Kinder-Darsteller ist das natürlich mit einem ziemlich stressigen Drehplan verbunden. Im Promiflash-Interview verrät Judith-Darstellerin Cailey Fleming, wie sie die Dreharbeiten und die Schule unter einen Hut bekommt: "Ich werde zu Hause unterrichtet. Ich gehe zu jemandem nach Hause. Deshalb kann ich all meine Aufgaben mit ans Set nehmen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de