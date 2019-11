Patchwork-Glück bei Samantha Justus (29)! Die Bachelor in Paradise-Kandidatin machte in den vergangenen Monaten keine leichte Zeit durch. Im Dezember 2017 gab sie ihrem Partner Oleg (31) das Jawort – knapp ein Jahr später zerbrach ihre Beziehung allerdings. Seitdem geben sich die Ex-Partner größte Mühe, trotz der gescheiterten Liebe für ihren gemeinsamen Sohn Ilja da zu sein. Und das scheint richtig gut zu funktionieren – nun dankt Sam Oleg dafür!

Auf Instagram postet die Blondine einen süßen Familien-Schnappschuss. Darauf steht sie lächelnd neben ihrem Ex, der den gemeinsamen Spross auf dem Arm hält. "Als Liebespaar funktionieren wir nicht, aber du bist der beste Papa-Partner, den man sich vorstellen kann. Ich bin so glücklich, dass wir uns die Möglichkeit geben, glücklich zu sein", kommentiert sie das Posting und bedankt sich bei Oleg, dass er sie trotz ihrer Trennung auch weiterhin super unterstütze und für Ilja da sei. Auch Oleg findet auf seinem Account liebe Worte für seine Verflossene: "Danke, dass du immer ein offenes Ohr für mich hast, mir trotz meiner nicht gerade einfachen Art immer zur Seite stehst. [...] Unser Sohn liebt dich unsterblich und du tust alles dafür, dass es ihm immer gut geht."

Der Weg zu einem freundschaftlichen Verhältnis war jedoch nicht immer einfach für Oleg und Sam. So verriet die 29-Jährige im Juni gegenüber Promiflash: "Das ist wirklich schwierig. Seitdem wir getrennt wohnen, haben wir ein normales Verhältnis. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir best friends sind."

Instagram / olegjustus Samantha und Oleg Justus mit Söhnchen Ilja

Anzeige

Instagram / samantha_justus Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Justus mit ihrem Kind

Anzeige

Instagram / olegjustus Samantha und Oleg Justus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de