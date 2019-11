Ein heißer weißer Engel! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sarah Almoril (21) zeigt im Netz gerne, was sie zu bieten hat. Insbesondere seitdem sie nach der Casting-Show einiges an Gewicht verloren hat, sieht man die schöne Blondine immer wieder leicht bekleidet. Pünktlich zu Halloween ließ aber auch Sarah sich noch etwas einfallen: Sie ließ das Kostüm einfach mal weg und zeigte sich direkt oben ohne!

Ihre Fans haben schon lange auf den Halloween-Look der Influencerin gewartet, aber hätten sicherlich nicht mit so einem nackten Bild gerechnet. Am Samstag postete die Model-Beauty eine Bilderreihe auf Instagram, in der man sie zunächst oben ohne, mit Engelsflügeln und einem Feder-Heiligenschein sieht. Ihre Brüste verdeckt sie allein mit den Händen. Die Beschreibung zum halbnackten Bild: "Heilige Sche*ße" – und ihre Fans sind einfach nur baff. "Jesus, du bist ein Victoria's Secret-Engel", schreibt ein User.

Das war allerdings nicht das erste Mal, dass sich Sarah so freizügig zeigte. Auf einem anderen Halloween-Bild, nur wenige Tage zuvor, trug das Nachwuchs-Model nichts weiter als einen dünnen Slip. Dazu kommentierte sie provokant: "Ich habe mich heute mal für kein Kostüm entscheiden." Ihren Followern scheint ihr nackter Trend zu gefallen: "Dieser Körper braucht auch nicht angezogen werden", findet ein User.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Oktober 2019

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Oktober 2019

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Oktober 2019

