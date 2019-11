Freundschaft zwischen Maggie und Kerstin? Wohl ausgeschlossen! Erbarmungslos buhlen die Bauer sucht Frau-Bewerberinnen um das Herz von Single-Mann Jürgen. Schon seit dem Scheunenfest schießen beide Damen ununterbrochen Giftpfeile ab. Styling, Verhalten oder die bloße Anwesenheit der jeweils anderen – alles wird von ihnen mit bösen Zungen kommentiert. Auch in der heutigen Folge fuhren Maggie und Kerstin die Krallen aus: Jürgens Liebesanwärterinnen gingen erneut zum Angriff über!

Selbst das Frisieren von Jürgens Pony Lotte bot ihnen genug Anlass für gegenseitige Beleidigungen. "Lotte braucht eine Spülung", scherzte Maggie beim Griff in die trockene Pferdemähne. "Ist bei dir ähnlich. Fühlt sich fast genauso an", entgegnete Kerstin. Anschließend wurde der Ton der Brillenträgerin noch rauer. "Eine Zecke soll dir in den Arsch beißen", piesackte Kerstin ihre Rivalin, die sich während der Feldarbeit kurz zum Pinkeln ins Gebüsch zurückgezogen hatte. Die Retourkutsche der gebürtigen Polin ließ nicht lange auf sich warten. "Kennst du die hier?", wollte Maggie von Kerstin wissen, als sie ihr rote Beeren entgegenstreckte, und schob hinterher: "Die sind giftig. Daraus mache ich dir heute Abend einen Tee."

Das Objekt ihrer Begierde scheint das Liebes-Battle der beiden Frauen nicht besonders ernst zu nehmen. "Der Konkurrenzkampf beginnt nur langsam. Sie kämpfen um mich, umgarnen mich, aber vertragen sich noch ganz gut", relativierte Jürgen die Sticheleien seiner Hofdamen.

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

TVNOW Jürgen aus Thüringen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

