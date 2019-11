Mitte September verstarb Jessica Jaymes mit 43 Jahren. 2002 hatte sie ihre ersten Erotikfilme gedreht und zwei Jahre später ihren großen Durchbruch gefeiert. Seitdem war die Pornodarstellerin nicht nur in etlichen TV-Sendungen zu sehen, sondern bekam auch eine Auszeichnung der AVN Hall of Fame. Bisher war nicht bekannt, wie Jessica ums Leben gekommen ist – doch jetzt wurde die Todesursache enthüllt.

In einem Bericht der Gerichtsmedizin wurde laut The Blast nun die Ursache ihres Ablebens preisgegeben. Jessica starb in ihrem Haus nach einem massiven Anfall. Den Dokumenten nach wurde eine natürliche Todesursache festgestellt, obwohl diese teilweise selbst verursacht worden war: Jessicas jahrelanger Alkoholmissbrauch sei anscheinend ein entscheidender Faktor gewesen, der zum Tod des Pornostars beigetragen habe.

Die ehemalige Lehrerin wurde von einem Freund bewusstlos in ihrem San-Fernando-Valley-Anwesen aufgefunden. Dieser habe einige Zeit nichts von ihr gehört gehabt und sich Sorgen gemacht. Als die Sanitäter eintrafen, wurde Jessica von diesen sofort für tot erklärt.

Getty Images Jessica Jaymes in L.A.

Getty Images Jessica Jaymes in Las Vegas, 2007

Getty Images Jessica Jaymes

