Es wurde mal wieder heiß im Kuhstall! Auch der 31-jährige Bauer Christopher versucht, sein Liebes-Glück in der 15. Staffel von Bauer sucht Frau zu finden. Während der ersten Tage, die er mit seiner auserwählten Jennifer auf seinem Hof verbringt, wurde schnell klar: Christopher möchte endlich eine Familie gründen. Der Landwirt hat in den letzten Jahres alles versucht, um eine passende Frau für sich zu finden. Und obwohl er diesbezüglich nicht mit vielen Erfahrungen glänzen kann, weiß der Jungbauer ganz genau, was er im Bett bevorzugt!

Bauernreporter Ralf war für das TV-Magazin Extra unterwegs und hat bei dem Milchkuhhalter mal nachgehakt, wie er sich denn die Nächte mit seiner zukünftigen Frau so vorstellt: "Eher Kuschel-Sex oder darf es auch ein bisschen härter sein?" fragte ihn der Reporter ganz direkt und wedelte dabei mit einer schwarzen Lederpeitsche vor der Nase herum. "Verprügelt zu werden im Bett, das ist eher nicht so mein Ding", stellte Christopher daraufhin klar.

Aber bis es zu einer Situation, in der eine solche Entscheidung getroffen werden müsste, kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Dass sich der Landwirt allerdings nichts sehnlichster wünscht, als endlich eine Frau an seiner Seite zu haben, wird in einem Gespräch mit Jenny auf seinem Traktor deutlich: "Ich hatte halt in meinem Leben immer Pech die letzten zehn Jahre", gestand er und brach das Gespräch schließlich unter Tränen ab. Das Thema Zurückweisung ginge ihm sehr nahe, klärte er die Situation auf.

