So schnell ist Bibi Claßen (26) wieder schwanger geworden. Die YouTuberin und ihr Mann Julian (26) verkündeten am vergangenen Sonntag, dass sie Baby Nummer zwei erwarten. Tatsächlich ist die werdende Zweifach-Mama schon im sechsten Monat – und das, obwohl Söhnchen Lio (1) erst im Oktober seinen ersten Geburtstag gefeiert hat. In einem YouTube-Video verrät Bibi jetzt, dass sie zwischen den beiden Schwangerschaften bloß ein einziges Mal ihre Periode bekommen hat.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de