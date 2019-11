Bibi (26) und Julian Claßen (26) werden wieder Eltern! Mit dieser Nachricht überraschten die YouTuber am Wochenende ihre Fans. Tatsächlich ist Bibi bereits im sechsten Monat. Mithilfe weiter Schlabber-Looks konnte sie ihr Babyglück in den vergangenen Wochen aber geschickt verbergen. Ihre Netz-Kollegen sind bei so schönen Neuigkeiten natürlich hin und weg: "Oh mein Gott, ich freue mich sooo sehr für euch", schwärmt zum Beispiel YouTuberin Paola Maria (26) auf Instagram.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de