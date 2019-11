Mit "Hochexplosiv" brachte Jay Khan (37) gerade erst eine brandneue Single auf den Markt. Schaut man sich das Musikvideo zu dem Song an, fällt schnell auf: Es spielt ein bekanntes Gesicht mit. Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda (26) schmust dort mit dem Musiker. Geht da etwa mehr? Bei Promiflash klärt Jay auf: "Brenda und ich kennen uns schon seit Jahren, vor ihrer Teilnahme bei GNTM und sind nur Freunde. Ich bin ja glücklich vergeben."

