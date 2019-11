Hat sie etwa ihr Höschen vergessen? Im vergangenen Jahr machte Lilly Becker (43) viele Schlagzeilen wegen ihrer Trennung von Tennis-Legende Boris Becker (51). Nach neun Jahren Ehe und einem gemeinsamen Sohn, Amadeus (9), steht nun die Scheidung der beiden an. Aktuellen Pics nach zu urteilen, hat Lilly mit Herz-Schmerz momentan aber nicht zu kämpfen: Das Model lässt es sich in den Tropen gut gehen und heizt seiner Netz-Community mit sexy Fotos ein!

Derzeit genießt die gebürtige Niederländerin auf den Malediven die Sonne und lässt ihre Instagram-Follower mit einem heißen Foto daran teilhaben. "Was für ein magisches Abenteuer das war und die Sonne scheint direkt in mein Gesicht", schreibt Lilly dazu. Das Foto zeigt die Beauty, wie sie sich – nur mit einem T-Shirt bekleidet – im Sand rekelt. Dabei dürften sich viele Fans vor allem eine Frage stellen: Trägt Lilly auf diesem Schnappschuss einen Slip oder nicht? Auf den ersten Blick scheint davon jedenfalls keine Spur zu sein. Bei den Usern sorgte dieser Post nicht nur für Begeisterung, einige reagierten auf Lillys Pose mit ironischen Kommentaren. "Was für eine natürliche Haltung" oder "Na, tut dir der Rücken weh?", hieß es etwa.

Mit der Trennung scheint die Beauty aktuell jedenfalls kaum zu hadern. Kürzlich hatte sie noch gegenüber RTL erzählt, dass Boris ihre große Liebe gewesen sei. Heiraten wolle sie daher nicht noch einmal. "Das wird nicht passieren", versicherte Lilly.

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Mai 2019 in Wimbledon

Splash News Lilly Becker im April 2019

ActionPress Lilly und Boris Becker im Februar 2018

