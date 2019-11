Eigentlich sollten sich Conny und Michael jetzt endlich auf sich und ihr mögliches Happy End konzentrieren. Doch in der kommenden Bauer sucht Frau-Folge scheint Ärger im Paradies anzustehen! Dem Landwirt wurde am Montag die Pistole auf die Brust gesetzt: Conny und Carina forderten eine Entscheidung, zu zweit wollten sie nicht länger auf seinem Hof bleiben. Der 30-Jährige wählte Bayerin Conny – die falsche Wahl? Die Vorschau zeigt: Michael ist gedanklich noch immer bei Carina!

"Mit Conny und mir könnte es klappen. Es läuft bombastisch und ich habe schon gemerkt, dass sie mich anhimmelt. Das finde ich klasse", schwärmte Michael noch in der vergangenen Episode nach seiner Urteilsverkündung. In der Preview stimmt der Papa einer zweijährigen Tochter nun jedoch völlig andere Töne an. Unter vier Augen gesteht er Conny: "Du hast es wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ich habe noch ein wenig an die Carina gedacht." Zwar hatten sich die beiden Hofdamen gut verstanden, dass ihr Traummann ihrer Mitstreiterin nun jedoch hinterhertrauert, scheint sie kaum fassen zu können: "Als er mit der Carina angefangen hat, war das wie ein Schlag ins Gesicht!"

Dabei war die 27-Jährige noch überglücklich, als Michael mitteilte, er wolle sie für die restliche Hofwoche bei sich behalten. "Leck mich am Arsch, ohne Scheiß! Ich bin gerade fast gestorben. Ich freue mich wie Sau", zeigte sich Conny ganz euphorisch und blickte voller Hoffnung gen gemeinsamer Zukunft.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

