Carina Spack und Serkan Yavuz (26) haben sich zu einem heimlichen Date getroffen! Schon seit Wochen gibt es Gerüchte, dass die beiden Bachelor in Paradise-Kandidaten zusammen sind. Eine Insta-Story, die Carina in Serkans Wohnung gefilmt hat, hat die beiden vor einiger Zeit verraten. Danach wurde die Blondine immer wieder in Serkans Heimatstadt Regensburg gesichtet. Dort hatten die beiden jetzt offenbar auch ein heimliches Rendezvous, wie dieses Foto beweist, das Promiflash vorliegt.

