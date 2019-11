Arielle Rippegather durchlebt zurzeit eine extreme Verwandlung: Die ehemalige DSDS-Kandidatin hieß früher Marco und war ein Mann – doch nun hat sie sich dazu entschlossen, in Zukunft als Frau weiterzuleben. Die Hormontherapie ist schon in vollem Gange und die Brüste fangen an zu wachsen. Doch mit einer üppigen Oberweite ist es für die Ex-Naked Attraction-Teilnehmerin noch nicht getan: Auch von ihrem Gemächt will sie sich verabschieden!

Im Gespräch mit Promiflash spricht die Blondine offen über ihre OP-Pläne: "Es gibt für mich nur ganz oder gar nicht! Viele fühlen sich mit Penis und Brüsten wohl! Das ist auch gut so – jeder wie er glücklich ist." Allerdings komme dieser Weg für die 29-Jährige nicht infrage. Der Geschlechtsangleichung soll bereits im kommenden Jahr stattfinden; genauso wie eine weitere Nasen- und eine Brust-Operation.

Der Prozess hat aber auch unschöne Nebenwirkungen. So offenbarte das TV-Gesicht gegenüber Promiflash: "Die Umwandlung hat schon Auswirkungen auf mein sexuelles Leben. Da ich Testosteron-Blocker bekomme, ist das weniger geworden." Derzeit habe sie sogar gar keine Lust auf Sex.

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official DSDS-Star Arielle Rippegather

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de