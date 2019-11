Barbara Schöneberger (45) meldet sich zu Wort! Vor einigen Tagen wetterte die Moderatorin in einem Social-Media-Clip gegen Männer, die sich schminken – und bekam dafür einen heftigen Shitstorm. Jetzt will sie die Sache in einem weiteren Instagram-Video aufklären: "Ich habe nicht die Jungs gemeint, die sich regelmäßig schminken, die bunt sind, die ihre Individualität ausdrücken wollen. Die waren definitiv nicht gemeint."



