Endlich! Tobias Wegener (26) äußert sich erstmals zur Trennung von Janine Pink (32). Anfang Oktober hatte die Promi Big Brother-Gewinnerin offenbart, dass die Beziehung zu dem Love Island-Hottie gescheitert war. Tobias soll sich nie richtig auf die Partnerschaft eingelassen haben, so Janines Vorwurf. Für ihn sei alles nur PR gewesen, unterstellte die Ex-Köln 50667-Darstellerin ihm außerdem. Nun aber wehrt sich Tobias im Sat.1-Frühstücksfernsehen gegen die Vorwürfe seiner Ex – und stellt klar: "Wenn das alles Fake gewesen wäre, hätte ich sie wohl kaum meinem engsten Kreis vorgestellt." Im gemeinsamen Dubai-Urlaub habe er dann aber festgestellt, dass die Beziehung nicht harmoniere und so auf Dauer nicht funktionieren könne. "Ich habe zu ihr gesagt, es tut mir leid, ich kann dir nicht das geben, was du vielleicht erwartest. Mit dir kann ich mir keine gemeinsame Zukunft vorstellen."



