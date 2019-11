Pietro Lombardi (27) und Melissa (24) werden vorerst kein Paar! Der Sänger hatte in der diesjährigen Love Island-Staffel ein Auge auf die Kuppelshow-Kandidatin geworfen und ihr heftige Avancen gemacht. Seitdem hofften vor allem die Fans sehnsüchtig auf eine Romanze zwischen den TV-Stars. Nach nur zwei Dates ist die Schwärmerei des "Phänomenal"-Interpreten schon wieder vorbei! "Und dann hab ich Melissa gestern gesagt, dass ich momentan nicht bereit bin dafür. Ich bin viel am Arbeiten und die freie Zeit, die ich einfach hab, möchte ich mit meinem Sohn nutzen", verrät Pietro jetzt in einer Instagram-Story.



