Zwischen Aurelio Savina (41) und Samantha Justus (29) hat es in der vergangenen Folge Bachelor in Paradise ziemlich gekracht. Der Grund: Sam hatte ein Problem mit Aurelios Erotikfilm-Vergangenheit. Der ehemalige Dschungelcamper versicherte da noch, nie in einem Porno mitgespielt zu haben. Jetzt tauchten allerdings Aufnahmen auf, die das Gegenteil zu beweisen scheinen. Darin gehen Aurelio und Micaela Schäfer (36) auf einer Toilette so richtig zur Sache. Das Ganze war offenbar eine Rache-Aktion von Mica: "Ich wollte mich vergangenes Jahr an meinem Ex rächen und Aurelio war zur richtigen Zeit am richtigen Ort", erklärte sie gegenüber Bild.



