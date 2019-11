Schockierende Neuigkeiten um Walter Freiwald (65)! Der TV-Moderator, der einem breiten Publikum aus der Spielshow "Der Preis ist heiß" bekannt ist, wandte sich am Mittwoch mit einer traurigen Beichte an seine Fans: Der Dschungelcamp-Bewohner von 2015 ist unheilbar krank. "Bevor die Bild oder RTL irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten", twitterte der Entertainer.



