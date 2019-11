Erneute Busen-Operation bei Martina Big (31): Die Blondine will unbedingt den Rekord mit den größten Brüsten der Welt aufstellen. Dafür ließ sie sich mit Expandern und Schläuchen präparieren, damit sie regelmäßige Auffüllungen bekommen kann. Auf lange Sicht soll ihre Oberweite damit in kleineren Schritten aufgepolstert werden. Doch zuletzt leistete ihre rechte Brust Widerstand, wie Martina nun in einem Facebook-Post verriet. Nichts ging mehr rein! Mit einer erneuten OP wurde das Problem aber nun gelöst und das TV-Sternchen kann sich munter weiter aufpumpen lassen.



