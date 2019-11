Das haben die Fans sicherlich nicht kommen sehen: Das ApeCrime-Mitglied Cengiz Dogrul (29) und die Influencerin Sarah Liz sind kein Paar mehr. Dabei war die Wahl-Kölnerin jahrelang in den Clips der YouTuber zu sehen. Seit auf den Kanälen von Cengiz, Jan (29) und Andre (28) aber weitestgehend Funkstille herrscht, bekamen die Abonnenten auch immer weniger von dem Pärchen mit. Vor Kurzem soll der 29-Jährige das Liebes-Aus schon bestätigt haben, jetzt äußerte er sich aber noch einmal offiziell in den Kommentaren zu einem YouTube-Video seines Web-Kollegen Mighty: "Mir ging es in letzter Zeit leider nicht so gut, weil sich vieles in meinem Leben verändert hat, zum Beispiel die Trennung nach sieben Jahren mit meiner Ex-Freundin Sarah."



