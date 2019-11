Dass Carina Spack im Paradies nicht nur ihrem aktuellen Insel-Schwarm Serkan Yavuz (26) ganz gut gefällt, dürfte inzwischen auch ihr selbst aufgefallen sein. Als die Blondine in der dritten Bachelor in Paradise-Folge nachrückte, zeigte auch Aurelio Savina (41) Interesse. Allerdings lediglich in sexueller Hinsicht – wie er im Sprechzimmer verkündete. Carina erfuhr davon erst bei der Ausstrahlung. Ihren Followern verriet sie nun, was sie von seinen Avancen hält!

In ihrer Instagram-Story stellte sich Carina den neugierigen Fragen ihrer Follower. Ein Fan interessierte sich für ihre Reaktion auf Aurelios Aussage, nur etwas Sexuelles von ihr zu wollen. "Ich sage mal so, ich habe nicht vor, ein Filmchen auf der Toilette zu drehen. Aber Aurelio ist ein ganz lieber Wolf, der, glaube ich, einfach nur mal von der Richtigen gezähmt werden muss", lautete ihr freches Statement.

Worauf Carina mit dem Filmchen auf der Toilette anspielt? Während der Ausstrahlung von BiP war eine Aufnahme geleakt worden, die den tätowierten Muskelmann mit Nacktschnecke Micaela Schäfer (36) bei einer wilden Fummelei auf einem Klo zeigte. Offenbar entspricht der Streifen nicht unbedingt dem Geschmack der Bachelor-Blondine. Was sagt ihr zu Carinas Aussage – hat sie recht?

TVNOW Ex-Bachelor-Babe Carina Spack

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Promiflash Carina Spack, Ex-Bachelor-Kandidatin

