Kate Walsh (52) kam schon mit 39 Jahren in die Wechseljahre! Im Jahr 2007 ging die neue Serie Private Practice der ehemaligen Grey's Anatomy-Darstellerin an den Start. Zur selben Zeit durchlebte sie jedoch nicht nur berufliche, sondern auch körperliche Veränderungen: Bei der Schauspielerin setzte plötzlich die Menopause ein! Die Hormonumstellung kommt bei Frauen jedoch typischerweise erst ab dem 50. Lebensjahr. "Es war wirklich beängstigend, um ehrlich zu sein. Denn es gab viele Informationen, aber es gab nicht viel Unterstützung", erklärte Kate jetzt in einem Gespräch mit PopCulture.



