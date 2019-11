Wayne Carpendale (42) war am Donnerstagabend mit seiner Frau in Berlin unterwegs, denn in der Komischen Oper wurden die GQ Men Of The Year Awards verliehen. Bei dem Event konnte er seine Augen gar nicht von Annemarie (42) lassen, denn die geizte nicht gerade mit Reizen. Da galt es, ihre spärlich bedeckten Brüste vor den Blicken anderer Partygäste zu schützen. Allerdings hatte der Schauspieler selbst Stielaugen und das zeigte er auch offenherzig vor den Kameras der anwesenden Fotografen!

Gertenschlank strahlte Annemarie in ihrem schwarzen Anzug von Wolfgang Joop (74). Unter ihrem Blazer trug sie einen transparenten Spitzen-Body, der nicht viel Platz für Fantasie ließ. Die Mama eines Sohnes präsentierte einen prallen Underboob und ihrem Ehemann fiel es sichtlich schwer, ihr in die Augen zu schauen.

Dass die beiden TV-Gesichter Humor haben, machen sie auch regelmäßig auf Instagram klar. Auf ihren Profilen nehmen sie sich gegenseitig auf die Schippe, zum Beispiel postete Wayne ein Foto mit zerzausten Haaren und machte Annemarie dafür verantwortlich. "Meine Frau ist mir heute Nacht mit einem Rasenmäher durch die Haare gefahren", scherzte er.

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale beim GQ Men of the Year Award

Getty Images Wayne und Annemarie Carpendale im November 2019

Instagram / wayne_interessiert_s Schauspieler Wayne Carpendale

