Bei Love Island hatten sich Yasin und Samira kennen und lieben gelernt. Schnell machte das Pärchen Nägel mit Köpfen und zog zusammen – auch die Familien haben die Turteltauben schon getroffen. Im Interview mit Promiflash erinnern sich der ehemalige Sportlehrer und die 22-Jährige nun an die allererste Begegnung mit der Verwandtschaft ihrer großen Liebe. "Die haben mich so herzlich aufgenommen, also, es ist eine schöne Erfahrung und natürlich auch aufregend gewesen", erzählt Samira. Auch Yasin habe das Treffen mit Samiras Mutter in vollen Zügen genossen.



