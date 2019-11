Er scheint regelrecht auf Wolke sieben zu schweben! Seit September ist es bekannt, seit Oktober auch offiziell bestätigt: Umut Kekilli (35) ist nach langjähriger On-Off-Beziehung mit Natascha Ochsenknecht (55) endlich wieder glücklich vergeben. Das Model Ina Maria Schnitzer, die als Yoga-Star Jordan Carver (33) bekannt geworden ist, macht den Ex-Fußballer glücklich. Aber wie haben sich die beiden überhaupt kennengelernt? Genau das plauderte Umut nun endlich aus!

Im Interview mit RTL erklärt der einstige Kicker: Nachdem er ein Interview mit Jordan gelesen und von ihrer Rückkehr nach Deutschland erfahren habe, habe er sie via Instagram kontaktiert. "Dann habe ich ihr geschrieben, dass ich das Interview sehr sympathisch fand und dass ich ihr viel Glück in Deutschland wünsche und dann kam eine Antwort zurück." Seither sind der 35-Jährige und die zwei Jahre jüngere Fitness-Influencerin total happy.

Einmal ins Plaudern geraten, verrät Umut auch, wie ihr erstes Date ausgesehen hat: "Wir haben gar nicht darauf geachtet, wo wir hingegen. Wir wollten nur zusammen sein", erinnert er sich. Nach einem hawaiianischen Dinner in Köln sei es weiter, in ein "Oma-Café" gegangen – und hinterher ab nach Düsseldorf! Drei Restaurants an einem Tag? Bei diesen beiden geht Liebe ganz offensichtlich durch den Magen!

Instagram / joca Jordan Carver und Umut Kekilli

Instagram / jocasbrain Jordan Carver und Umut Kekilli

Instagram / joca Umut Kekilli und Jordan Carver im November 2019

