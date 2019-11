Felix von Jascheroff (37) badet im absoluten Liebesglück! Im September 2017 gab der GZSZ-Darsteller seiner Liebsten Bianca still und heimlich das Jawort. Knapp zwei Jahre später erneuerten sie jetzt ihr Ehegelübde – und das in paradiesischer Kulisse auf den Malediven. Das verkündete der 37-Jährige jetzt überglücklich auf Instagram: "Jep, wir haben es noch mal getan. Stilecht unter Palmen, barfuß und mit Mütze. So wie wir uns am wohlsten fühlen. Eigentlich wollten wir das nackt machen, wurde uns aber verwehrt, dann halt so."



