Diese Ankündigung sorgt gerade für Furore: Um jüngere Nutzer der Bilderplattform zu schützen, werden möglicherweise alle Instagram-Filter verboten, die Gesichter so aussehen lassen, als habe der Beauty-Doc Hand angelegt. Die Nase kleiner schummeln, die Lippen voller zaubern – das alles wäre dann nicht mehr möglich. Damit werden die Instagram-Stories so mancher Netz-Beautys demnächst wohl etwas anders aussehen. Doch was sagen diese dazu? Promiflash hat auf der BuzzBird Halloween Party im nhow Hotel in Berlin bei YouTuberin Denise Mski (19) und den TikTok-Stars Chany Dakota und Dalia Mya nachgefragt...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de