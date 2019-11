Haben sich die Beziehungspläne von Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic bereits wieder in Luft aufgelöst? Bei Love Island entwickelten sich – mit einer kurzen Unterbrechung – immer mehr Gefühle zwischen den Liebessuchenden. Nach Abschluss der Show wollten sie ihrem Glück weiterhin eine Chance geben und die Fangemeinde feierte die beiden bereits als Traumpaar. Kürzlich entfolgte der unschlüssige Italiener aber seiner Angebeteten auf Instagram. Soll es das also schon wieder gewesen sein? Die Schönheitskönigin gab an, sich mit dem Mädchenschwarm noch super zu verstehen. Nun reiste Danilo nach Venedig – und zwar ohne Dijana!

Geplatzter Liebestrip? Von wegen! In nächster Zeit stünden bei dem 23-Jährigen sein Umzug von Villingen-Schwenningen nach Köln sowie einige neue Projekte in den Startlöchern. Um die Zeit dazwischen optimal für sich nutzen zu können, habe er sich für einen spontanen Ausflug in seine italienische Heimat entschieden. "Ich hatte die Möglichkeit, mit einem Fotografen einen kurzen Trip zu machen, um Bilder für mein Insta zu schießen", erklärte er gegenüber Promiflash und führte fort: "Das ist mir gerade sehr wichtig, denn ich möchte meinen Fans und den Leuten, die mich interessant finden, den bestmöglichen Content bieten."

Dass der unschlüssige Frauenschwarm ohne Dijana nach Venedig gereist ist, sei ganz allein der Spontanität der Aktion geschuldet. Für ihn war der kurze Abstecher "rein beruflicher Natur". "Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, in diese wunderschöne Stadt mit der Frau zurückkehren, die mich glücklich macht und die ich glücklich machen kann", verriet der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer voller Überzeugung.

Instagram / danilocristilli Dijana Cvijetic und Danilo Cristilli auf Natascha Ochsenknechts Halloween-Party in Berlin 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Danilo Cristilli, "Love Island"-Single 2019

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Danilo und Dijana, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de